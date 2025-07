Inter la moglie di Calhanoglu su Instagram | Alcune persone non sono leali

In un momento di grande tensione e delusione per l'Inter, le parole della moglie di Calhanoglu su Instagram hanno fatto subito scalpore: “Alcune persone non sono leali”. Mentre i nerazzurri affrontano un clima sempre più caldo, tra sconfitte e polemiche, il mondo del calcio si confronta con le difficoltà interne e le sfide di mantenere l’unità. La lealtà, in questi momenti, si rivela un valore più che mai prezioso.

Il clima in casa Inter è sempre più rovente. Nella serata di ieri i nerazzurri hanno incassato l’ennesima delusione della stagione perdendo il proprio ottavo di finale contro il modesto Fluminense di Thiago Silva. Nell’immediato post partita, ha parlato il capitano nerazzurro Lautaro Martinez al quale ha risposto la moglie L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, la moglie di Calhanoglu su Instagram: “Alcune persone non sono leali”

