Un' impresa su tre assumerà personale extra Ue entro il 2026

Un'impresa su tre pianifica di assumere personale extra Ue entro il 2026, rispondendo alla crescente difficoltà di reperire lavoratori italiani, segnalata dal 73,5% delle aziende. Questa tendenza apre nuove opportunità di crescita e innovazione, con il 68,7% delle imprese disposto a investire in formazione per integrare al meglio il personale straniero. Un quadro che sottolinea come il mercato del lavoro si stia evolvendo verso una prospettiva sempre più internazionale e inclusiva.

Un'impresa su tre ha in programma di assumere lavoratori stranieri extra Ue entro il 2026 o lo ha già fatto tra il 2021 e il 2023. A spingere gli imprenditori a rivolgersi all'estero per soddisfare il proprio fabbisogno occupazionale è principalmente la mancanza di lavoratori italiani segnalata dal 73,5% delle imprese. Anche per questo il 68,7% delle aziende è disposto ad investire entro il 2026 in formazione del personale straniero, a fronte del 54,5% di quelle che non assumono lavoratori extra-UE. È quanto emerge dall'indagine di Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti compresi tra 5 e 499.

