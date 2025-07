La Tour Eiffel chiusa per il caldo

In un’inaspettata svolta estiva, la Torre Eiffel, simbolo iconico di Parigi, è stata temporaneamente chiusa a causa dell’ondata di caldo eccezionale che ha colpito la capitale francese. Con l’allerta rossa ufficiale lanciata da Meteo France in 16 regioni, la città si trova a dover affrontare una prova di resistenza e sicurezza. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa calda sfida meteo.

Nella capitale francese è scattata l' allerta rossa per le temperature elevate, che ha portato alla chiusura della Torre Eiffel almeno fino a domani. L'agenzia meteorologica francese Meteo France ha lanciato oggi l'allerta rossa per ondata di calore in 16 regioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Tour Eiffel chiusa per il caldo

In questa notizia si parla di: eiffel - tour - chiusa - caldo

Come Lupin 4 (ri)parte dalla Tour Eiffel - Lupin 4 riparte dalla Tour Eiffel, con il nostro ladro preferito pronto a incantare il pubblico una volta di più.

Francia, la Tour Eiffel chiusa per il caldo; La Tour Eiffel chiusa per il caldo; Caldo, ondata «mai vista» sull'Europa: chiusa la Torre Eiffel e 1350 scuole in Francia.

La Tour Eiffel chiusa per il caldo - Nella capitale francese è scattata l'allerta rossa per le temperature elevate, che ha portato alla chiusura della Torre Eiffel almeno fino a domani. Scrive ansa.it

Caldo, ondata «mai vista» sull'Europa: chiusa la Torre Eiffel e 1350 scuole in Francia - Una persistente ondata di caldo si e abbattuta ieri sul sud dell'Europa, con un'estensione geografica «mai vista» in Francia, dove le temperature continueranno a salire, ... Come scrive msn.com