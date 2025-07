Berrettini out a Wimbledon contro Majchrzak | In campo non ero io

Il sogno di Matteo Berrettini a Wimbledon si è definitivamente infranto al primo turno, dopo un'intensa battaglia durata oltre tre ore contro Kamil Majchrzak. Rientrato in campo dopo un lungo stop, l’azzurro ha mostrato cuore e determinazione, ma alla fine ha dovuto arrendersi. Le sue parole racconteranno molto di questa sfida e del suo percorso di recupero, testimoniando la sua forza interiore e la passione per il tennis.

Si è chiuso al primo turno il percorso a Wimbledon di Matteo Berrettini. L'azzurro, al rientro in campo dopo un mese e mezzo di stop, ha perso contro il polacco Kamil Majchrzak con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 5-7 6-3 dopo oltre tre ore di gioco. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Berrettini out a Wimbledon contro Majchrzak: "In campo non ero io"

