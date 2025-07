Mondiale per club il City battuto dai presunti ex pensionati della Premier

Una sconfitta inattesa, quella del Manchester City contro l’Al Hilal ai quarti di finale del Mondiale per club, ha scosso gli appassionati e lasciato aperte molte domande sul futuro economico e sportivo dei Citizens. Con la squadra di Guardiola eliminata ai supplementari, il risultato non si limita a segnare un'uscita precoce, ma potenzialmente influisce anche sugli investimenti e sulle ambizioni della società. Analizziamo insieme le conseguenze di questa clamorosa eliminazione.

L’Al Hilal ha fatto fuori il Manchester City 4-3 agli ottavi del Mondiale per club. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita a spuntarla ai supplementari. Dall’altra parte, per Guardiola e il City si conclude una stagione amara con “zero tituli”, proprio come l’Inter. L’impatto economico sul City dopo la sconfitta contro l’Al Hilal al Mondiale per club. The Athletic scrive sul match e l’impatto economico che l’eliminazione deriverà per gli inglesi: L’Al Hilal ha eliminato il Manchester City in una vittoria storica per la squadra dell’Arabia Saudita. E lo ha fatto grazie alle stelle europee arrivate nel club da quando il Fondo di investimento pubblico (Pif) dello Stato ha preso il controllo di quattro club arabi nel 2023. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiale per club, il City battuto dai presunti ex pensionati della Premier

In questa notizia si parla di: mondiale - club - city - battuto

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Per tutti quelli che “meglio essere usciti col Fluminense che il City ne fa 5/6 all’#Inter”, #Inzaghi ha battuto Guardiola con l’Al Hilal. L’#Inter di “oggi” no, ma un’Inter normale poteva tranquillamente qualificarsi alla finale del Mondiale per club. Vai su X

"Sono la SQUADRA MIGLIORE affrontata in QUESTA STAGIONE" Inter? Atletico Madrid? Manchester City? No: LUIS ENRIQUE fa i complimenti al BOTAFOGO che al Mondiale per Club ha battuto il suo PSG "Sono stati i migliori a difendere contro di noi Vai su Facebook

Mondiale per club, il City battuto dai presunti ex pensionati della Premier; Mondiale per Club, l'Al-Hilal di Inzaghi elimina il Manchester City: le FOTO; Manchester City-Al Hilal 3-4 d.t.s, pagelle e tabellino: Inzaghi firma la prima impresa e vola ai quarti, eliminato Guardiola al termine di una partita epica.

Mondiale per club, il City battuto dai presunti ex pensionati della Premier - La squadra di Inzaghi è riuscita a spuntarla ai supplementari. Da ilnapolista.it

Mondiale per Club, impresa Al-Hilal: battuto 4-3 il City. Koulibaly decisivo - Clamoroso di scena al Mondiale per Club: saluta anche il Manchester City di Pep Guardiola, visto che l'Al Hilal di Simone Inzaghi si impone 4- msn.com scrive