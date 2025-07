Chiuse spiagge della Cotes-d'Armor in Bretagna invase da alghe verdi.

Le spiagge di Saint-Michel-En-Grève e Hillion, nella suggestiva Bretagna, sono state chiuse a causa dell'invasione di alghe verdi tossiche, aggravata dal caldo estremo di questi giorni. Un problema ambientale che mette in serio allarme sia residenti che visitatori, evidenziando le conseguenze imprevedibili del cambiamento climatico sulla nostra costa. La sicurezza prima di tutto: scopriamo insieme cosa sta succedendo e come possiamo intervenire.

Roma, 1 lug. (askanews) - Chiuse le spiagge di Saint-Michel-En-Grève e Hillion, in Bretagna, nella Cotes-d'Armor, in Francia. Entrambe vengono regolarmente colpite dal problema delle alghe verdi, ma a causa del caldo estremo di questi giorni, il fenomeno ha raggiunto un livello giudicato "pericoloso" dagli esperti e il sindaco di Hillion, Annie Guennou, ha deciso di chiudere l'accesso a causa del superamento della soglia di gas tossici causati dalla loro decomposizione. Queste alghe proliferano da alcuni decenni nella baia dove non arrivano le correnti marine e l'acqua è quasi stagnante. Invadono dagli anni '60 le coste del Nord della Francia e il fenomeno è diventato un problema sanitario pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net