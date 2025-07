Garlasco l' amica di Stefania Cappa | Il giorno della morte di Chiara mi disse che l' aveva vista alle 11 ma non feci nessun collegamento

Nel giallo di Garlasco, le parole di Alessia Villani emergono come pezzi di un puzzle ancora incompleto. Ricordando l’amica di Stefania Cappa e la sua testimonianza sulla presunta vista di Chiara alle 11 del giorno della sua morte, si apre uno squarcio su un caso che da oltre 18 anni lascia interrogativi irrisolti. Ma cosa c’è davvero dietro questa vicenda? La verità potrebbe essere più vicina di quanto sembri.

A "Quarta Repubblica" Alessia Villani: "Avevo questa informazione nella testa, ma pensavo che si stessero svolgendo le indagini e non ho avuto sospetti. Ma non sono mai stata contattata da nessuno in 18 anni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it