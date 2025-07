Calciomercato Roma occhi su Frattesi | l’Atletico Madrid fa sul serio ma Trigoria osserva

cuori di molti tifosi romanisti, ma le voci di un possibile trasferimento all'Atletico Madrid aggiungono pepe a questa intricata trama di calciomercato. La sfida tra desiderio e realismo si gioca su più fronti, mentre Trigoria monitora attentamente ogni mossa, consapevole che il futuro di Frattesi potrebbe riscrivere le strategie del prossimo mercato estivo.

Il filo che lega Davide Frattesi alla Roma non si è mai davvero spezzato. Cresciuto nel vivaio giallorosso, partito giovane per cercare spazio altrove, il centrocampista dell’Inter è da anni uno di quei nomi che, a Trigoria, evocano qualcosa che va oltre la semplice operazione di mercato. È un vecchio sogno, una suggestione mai sopita. Oggi, però, è anche una pista complicata, osservata da lontano con interesse e cautela. Frattesi resta nei radar romanisti, ma è l’Atletico a muoversi. In queste ore, a fare davvero sul serio è stata un’altra società . Secondo quanto riportato da Sky Sport, è l’ Atletico Madrid il club che ha avviato i primi contatti concreti con l’Inter per provare a portare Frattesi nella Liga. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, occhi su Frattesi: l’Atletico Madrid fa sul serio, ma Trigoria osserva

In questa notizia si parla di: roma - frattesi - trigoria - calciomercato

Roma, torna di moda Frattesi: folta concorrenza all’orizzonte - La Roma punta di nuovo su Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 dell'Inter, per rinforzare il proprio centrocampo.

Gasperini sarà a Trigoria senza i fedelissimi. Torna di moda Frattesi. Koné: "Nella Roma ho una concorrenza agguerrita" https://romanews.eu/gasperini-sara-a-trigoria-senza-i-fedelissimi-calciomercato-torna-di-moda-frattesi-kone-nella-roma-ho-una-concorre Vai su X

Romanista DOP? Poi ti fai la foto col boia del 26 maggio - #Frattesi, così fai felici solo i laziali (e parecchio male ai tuoi ex tifosi…).#26maggio2013 #derby #frattesi #romanisti #senadlulic #blog #eventilazio #lazionews #news #ultimenotizielazio #26maggio20 Vai su Facebook

Scambio Frattesi Pellegrini: cosa c'è di vero nella trattativa tra Roma e Inter; Roma, Frattesi ha la soluzione per tornare a casa; Roma-Frattesi, tutte le contropartite proposte all’Inter.

Calciomercato Roma/ Frattesi vicinissimo: ecco le cifre. All'Inter andrà Cristante (oggi 12 gennaio 2025) - IlSussidiario.net - L’operazione di calciomercato Roma volta a riportare Davide Frattesi a Trigoria entra nel vivo: secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe andare ... Scrive ilsussidiario.net

Calciomercato Roma news/ Frattesi, ore di attesa, Audero per la porta? (19 gennaio 2025) - IlSussidiario.net - Calciomercato Roma, oggi domenica 19 gennaio 2025: Inzaghi non molla Frattesi sino alla fine del mese, per la porta proposto Emil Audero. Secondo ilsussidiario.net