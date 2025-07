Marito maltrattato a Roma moglie arrestata | l' uomo vittima di violenze per anni cos' ha scoperto la polizia

Una lite in strada a Roma ha svelato un doloroso segreto: anni di violenze domestiche che avevano distrutto la vita di un uomo. La scoperta è stata possibile grazie all’intervento tempestivo della polizia, che ha arrestato la moglie responsabile delle maltrattamenti. Un episodio che riaccende il dibattito sulla necessità di tutelare le vittime e di intervenire con fermezza contro la violenza di genere.

A Roma, una lite in strada ha portato alla scoperta di violenze domestiche. Una donna è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Marito maltrattato a Roma, moglie arrestata: l'uomo vittima di violenze per anni, cos'ha scoperto la polizia

In questa notizia si parla di: roma - arrestata - violenze - marito

Roma, partorisce e getta il neonato vivo nel water: arrestata la madre. «Non sapevo di essere incinta, pensavo fosse mal di pancia» - Una tragica notizia scuote Roma: una madre è stata arrestata dopo aver partorito e gettato il neonato nel water, convinta di avere solo mal di pancia.

In fin di vita, in ospedale con un tumore terminale, aveva rivelato 50 anni di violenze subite in casa dal marito. “Non fatemi morire a casa”, aveva detto la signora, ormai ottantenne, sfiorando la mano dei medici che l'avevano in cura nell’estate 2023. Era riuscit Vai su Facebook

Marito maltrattato a Roma, moglie arrestata: l'uomo vittima di violenze per anni, cos'ha scoperto la polizia; Botte, sigarette spente sul braccio e minacce al marito: arrestata una donna per maltrattamenti; Minacce e botte a marito per un sms a collega, arrestata donna.

Minacce e botte a marito per un sms a collega, arrestata donna - È stata una animata lite iniziata in strada e proseguita tra le mura domestiche a dare il via alla segnalazione di un cittadino al Numero Unico di Emergenza 1 1 2. Lo riporta msn.com

Botte, sigarette spente sul braccio e minacce al marito: arrestata una donna per maltrattamenti - Minacce, cellulare sequestrato, bruciature di sigaretta sulle braccia, lanci di oggetti addosso ne ... Riporta msn.com