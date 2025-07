La fidanzata di Daniel Nilsson dopo il suo arresto per maltrattamenti | Non era la prima volta

Il caso di Daniel Nilsson, noto come il Bonus di "Avanti un altro", scuote l’Italia: l’arresto per maltrattamenti in famiglia riaccende il dibattito sulla violenza domestica. Mentre l’attore sceglie il silenzio, la fidanzata si sfoga raccontando di precedenti simili, mostrando i segni delle aggressioni. La Procura si appresta a chiedere la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere. Un tema delicato che richiede attenzione e sensibilità da parte di tutti.

La Procura intende chiedere la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere per Daniel Nilsson, modello svedese di 45 anni conosciuto ai più come il Bonus di Avanti un altro con Paolo Bonolis. Arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, ha preferito il silenzio, mentre la fidanzata si sarebbe sfogata in caserma: "Non è la prima volta che accade", ha raccontato in lacrime, mostrando i segni delle percosse sul volto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Daniel Nilsson di Avanti un altro arrestato a Cervinia, maltrattamenti alla fidanzata figlia dell'ambasciatore - Una nuova inquietante notizia scuote il mondo dello spettacolo e della diplomazia: Daniel Nilsson, noto al pubblico come "bonus" di "Avanti un altro", è stato arrestato a Cervinia con l'accusa di maltrattamenti alla fidanzata, figlia dell'ambasciatore di San Marino.

