Mobilità Grosso Byd Italia | Puntiamo ad abbassare di 1 grado la temperatura terrestre

In un mondo in rapido cambiamento, Byd Italia si impegna a rivoluzionare la mobilità puntando a ridurre di un grado la temperatura terrestre. Con oltre 59mila brevetti e un ecosistema sostenibile, l'azienda combina tecnologia e innovazione per promuovere energia rinnovabile, conservazione e mobilità green. Un impegno deciso per un futuro più pulito e sostenibile: il nostro manifesto parla chiaro. Lo […]

“La strategia di Byd è quella di far conoscere la potenza di un’azienda legata alla tecnologia, all’innovazione, a 59mila brevetti proprietari, ad un ecosistema sostenibile che permette di accedere all’energia rinnovabile, l’energia conservata e la mobilità sostenibile in giro per il mondo. Il nostro manifesto parla chiaro: abbassare di 1 grado la temperatura terrestre”. Lo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mobilità, Grosso (Byd Italia): “Puntiamo ad abbassare di 1 grado la temperatura terrestre”

