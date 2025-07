Caldo a Firenze | codice rosso confermato fino a giovedì

Il caldo a Firenze raggiunge livelli record: alle 9.45 di stamani, la stazione meteo Firenze-Orto Botanico segnava già 35,9°C, con temperature che oltrepassano i 40°C. Il codice rosso per l’emergenza caldo è stato confermato fino a giovedì 3 luglio, mettendo in allerta tutta la città e invitando alla massima prudenza. La sfida contro il clima torrido prosegue, ma insieme possiamo affrontarla con consapevolezza e attenzione.

