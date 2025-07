Calciomercato Milan Xhaka si allontana | il retroscena sull’affare

Il calciomercato del Milan si fa sempre più intrigante, ma questa volta una voce si svela come un semplice fuoco di paglia. Granit Xhaka, protagonista di tante trattative, sembra ormai allontanarsi dall’ipotesi rossonera: ecco il retroscena che svela i motivi dietro questa decisione, lasciando i tifosi in attesa di nuove avventure per il centrocampista del Bayer Leverkusen.

Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen, non dovrebbe vestire la maglia del Milan in questa sessione estiva di calciomercato.

