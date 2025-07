Federica Draghi la manager dei conti d’oro

Federica Draghi, figlia dell’ex premier e presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, ha scelto un percorso tutto suo nel mondo del biomedico. Con determinazione e passione, si è affermata come manager e imprenditrice, dimostrando che il talento può essere trasversale e sorprendente. Scopri di più sulla sua incredibile carriera e lasciati ispirare dalle sue sfide e successi, perché il futuro appartiene a chi osa e non si ferma mai.

Federica Draghi, figlia dell’ex numero uno della Banca centrale europea ed ex premier, Mario Draghi, ha scelto per sé la strada ancora non battuta, quella di manager e imprenditrice nel settore biomedico. E sembra esserle riuscita piuttosto bene. Iscriviti e segui “Aggiungi contatto” anche su: YouTube (https:youtube.complaylist?list=PLqUAdD1OW-6yP8mbTA1fLHu60IdsGK2w&si=e3xAmG-jbj1XGaUu) Apple Podcasts (https:podcasts.apple.comuspodcastaggiungi-contattoid1715454849) Spotify (https:open.spotify.comshow3FVAJt48FigZsCTn155zzv) . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Federica Draghi, la manager dei conti d’oro

In questa notizia si parla di: draghi - federica - manager - conti

L’utile milionario, la ricerca sui farmaci, il credito fiscale che vanta da Giorgetti. Così Federica Draghi archivia un anno super facendo invidia pure a papà Mario - Federica Draghi conquista il mondo degli affari con uno stile tutto suo, dimostrando che anche in un contesto di sfide e aspettative, l’innovazione e la determinazione pagano.

La primogenita dell’ex premier è riuscita dove lui non ha mai tentato: da manager e imprenditrice. E con i due soci della XGen Venture SGR ha raccolto 174,2 milioni di euro di sottoscrizioni in fondi di investimento nella ricerca farmaceutica Vai su Facebook

Federica Draghi, la manager dei conti d’oro; Federica Draghi, la manager dei conti d’oro; Iran: Colloqui diplomatici con Usa non riprenderanno molto presto.

Federica Draghi: venture capital all’italiana - Federica Draghi guida XGen Venture Sgr e chiude un bilancio milionario. Riporta businesspeople.it

Chi è Federica Draghi, la figlia di Mario davvero super: ecco quanto è riuscita a guadagnare in un anno - La primogenita dell'ex presidente del Consiglio si sta facendo valere come imprenditrice in un campo che non è quello del padre, ma dei suoi nonni ... Secondo tag24.it