Ciro Grillo pm chiede 9 anni per i 4 imputati | Vicenda più grande di loro giovane età merita attenuanti

La richiesta di una pena così severa apre un nuovo capitolo nella complessa vicenda che ha scosso l'opinione pubblica. La procura di Tempio Pausania ha deciso di puntare forte, evidenziando le responsabilità dei quattro imputati, ma anche riconoscendo, in alcuni casi, attenuanti per la giovane età e il contesto. La sentenza si avvicina, e l'intera comunità attende con tensione l'esito di questa delicata vicenda, che potrebbe segnare un precedente importante nel panorama giudiziario italiano.

Nove anni di carcere sono stati chiesti dal Procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, per Ciro Grillo e i suoi tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese. I fatti risalgono all'estate del 2019. 🔗 Leggi su Fanpage.it

