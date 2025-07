L' ha tenuta a galla per 20 minuti in attesa che arrivassero i soccorsi | È stato un eroe

In un angolo di paradiso, la realtà supera spesso la fantasia. È ciò che è accaduto nelle acque cristalline delle Bahamas, dove un padre ha dimostrato che il vero eroismo si nasconde nelle azioni quotidiane. Per 20 minuti, ha tenuto a galla la figlia precipitata in mare, trasformando un momento di panico in una potente storia di amore e coraggio. Scopri questa incredibile testimonianza di umanità. Abiti lunghi Estate 2025. guarda le foto ...

N on è una scena da film d’azione né l’incipit di una sceneggiatura da Oscar. È pura realtà quella andata in scena nelle acque cristalline vicino alle Bahamas. Su una nave da crociera della Disney, un padre per salvare la figlia precipitata in mare, trasformando un momento di panico in una dimostrazione totale di coraggio e amore. Il gesto, documentato da diversi passeggeri, è diventato virale sui social. Abiti lunghi Estate 2025. guarda le foto Incidente sulla nave da crociera Disney Dream: cos’è successo. La nave Disney Dream stava facendo rotta verso Fort Lauderdale, Florida, dopo una crociera di quattro giorni alle Bahamas con tappa finale a Lookout Cay, penisola privata del colosso Disney. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'ha tenuta a galla per 20 minuti in attesa che arrivassero i soccorsi: «È stato un eroe»

