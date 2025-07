Springsteen San Siro 2025 lo show del rocker è anche un’invettiva contro Trump

Bruce Springsteen torna a San Siro nel 2025, regalando ai suoi fan un concerto leggendario che celebra oltre quarant’anni di musica e passione. Dopo il suo primo storico show nel 1985, il Boss si prepara a infiammare nuovamente il palco milanese, questa volta accompagnato dalla fedele E Street Band. Un evento imperdibile che promette emozioni intense e anche, forse, qualche invettiva contro i grandi temi del nostro tempo.

Bruce Springsteen torna nel ‘suo’ stadio a 40 anni dal suo primo leggendario concerto in Italia del 21 giugno 1985 a San Siro. L’impianto milanese è diventato un luogo mitologico per il Boss, che ha sempre dichiarato di considerarlo un posto speciale, e per i suoi fan, ricompensati ancora una volta da un grande concerto dell’artista americano, accompagnato dalla fida E Street Band, che, a 75 anni suonati, ha travolto con quasi tre ore di rock il Meazza. Lo Springsteen 2025 è un rocker arrabbiato e il bersaglio della sua indignazione ha un nome e un cognome: Donald Trump, attaccato senza mezzi termini durante lo show, con un discorso tradotto sugli schermi che è un atto di accusa verso la Casa Bianca, che secondo Springsteen sta mettendo a rischio i valori fondanti della democrazia americana: “Viviamo tempi pericolosi perché la mia terra, l’America che amo, quella di cui ho scritto, quella che è stata faro di speranza e libertà per 250 anni, è nelle mani di un governo corrotto, incompetente e traditore. 🔗 Leggi su Lapresse.it