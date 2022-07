Calciomercato Palermo: per un Elia che viene, un Cortinovis sfuma (Di venerdì 22 luglio 2022) Il test amichevole di ieri contro il Pisa si potrebbe rivelare utile per capire dove migliorare. Baldini ha confermato che la squadra sia ancora un cantiere aperto e nonostante il passivo sia stato pesante, bisogna tener conto che si tratta solo di calcio estivo. Ad ogni modo, il Palermo ha tempo per investire ancora sul Calciomercato e oggi Salvatore Elia dovrebbe essere in città per visita medica e firme. Così non è stato invece per Cortinovis, accasatosi al Verona. Ecco dunque le ultime sul Calciomercato del Palermo. Calciomercato Palermo, ecco Elia Credits: Palermo F.C. FacebookIl Palermo è pronto ad accogliere a braccia aperte Salvatore Elia, esterno d’attacco classe ’99 che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Il test amichevole di ieri contro il Pisa si potrebbe rivelare utile per capire dove migliorare. Baldini ha confermato che la squadra sia ancora un cantiere aperto e nonostante il passivo sia stato pesante, bisogna tener conto che si tratta solo di calcio estivo. Ad ogni modo, ilha tempo per investire ancora sule oggi Salvatoredovrebbe essere in città per visita medica e firme. Così non è stato invece per, accasatosi al Verona. Ecco dunque le ultime suldel, eccoCredits:F.C. FacebookIlè pronto ad accogliere a braccia aperte Salvatore, esterno d’attacco classe ’99 che ...

