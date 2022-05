Musk “gioca” con Twitter | prima sospende l’accordo poi conferma l’acquisto Il titolo chiude a -9 | 7%

Advertising

maurizio_staff : #Musk “gioca” con #Twitter: prima sospende l’accordo poi conferma l’acquisto. Azioni a picco: – 10% Le azioni… - aldoceccarelli : RT @sole24ore: #Musk “gioca” con #Twitter: prima sospende l’accordo poi conferma l’acquisto. Tensioni sul titolo - MrEcologico : #Musk “gioca” con #Twitter: prima sospende l’accordo poi conferma l’acquisto. Tensioni sul titolo, la SEC indaga. U… - foggylady : RT @Miti_Vigliero: Ma roba da pazzi Musk “gioca” con Twitter: prima sospende l’accordo poi conferma l’acquisto. Tensioni sul titolo @sole2… - Miti_Vigliero : Ma roba da pazzi Musk “gioca” con Twitter: prima sospende l’accordo poi conferma l’acquisto. Tensioni sul titolo… -

Vento contrario per il titolo di Tesla, che ha guadagnato oltre il 6% a dimostrazione di come gli investitori dell'azienda automobilistica farebbero volentieri a meno dell'impegno diin Twitter. ...Sicuramente avrà provato piacere nell'ascoltareaffermare che la sua cacciata da Twitter " e ... Con le elezioni di Midterm all'orizzonte, Trump sitanto per un suo eventuale ritorno alla ...Elon Musk gioca con Twitter e spiazza tutti due volte. Prima dice che l’accordo per l’acquisto di Twitter è "temporaneamente sospeso". Poi, dopo che il titolo è crollato a Wall Street, cambia versione ...Che il cruccio di Elon Musk sia la massima libertà di espressione non è in discussione. Ciò che è in discussione è come farà a trasformare la teoria in pratica. La strada è irta di ostacoli, ma il nuo ...