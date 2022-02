Manila Nazzaro riferisce a Delia delle urla fuori contro Soleil: “Gatta morta” La reazione della Duran (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nuova batosta per Soleil Sorge, che dopo aver perso al televoto contro Delia Duran ed aver ricevuto gli attacchi di diversi coinquilini, è stata vittima di un’offesa gridata da fuori dalla casa del GF Vip. Ieri pomeriggio infatti qualcuno ha urlato: “Soleil sei una Gatta morta“. Manila Nazzaro ha sentito tutto ed è immediatamente corsa in camera a raccontare l’accaduto a Delia e Nathaly Caldonazzo, che non sono esattamente due bff della Sorge. La Nazzaro però si è dissociata dall’hater di Soleil e ha detto di essere rimasta turbata da quelle urla: “Prima è successa una cosa che non mi è piaciuta. Hanno ... Leggi su biccy (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nuova batosta perSorge, che dopo aver perso al televotoed aver ricevuto gli attacchi di diversi coinquilini, è stata vittima di un’offesa gridata dadalla casa del GF Vip. Ieri pomeriggio infatti qualcuno hato: “sei una“.ha sentito tutto ed è immediatamente corsa in camera a raccontare l’accaduto ae Nathaly Caldonazzo, che non sono esattamente due bffSorge. Laperò si è dissociata dall’hater die ha detto di essere rimasta turbata da quelle: “Prima è successa una cosa che non mi è piaciuta. Hanno ...

Advertising

StraNotizie : Manila Nazzaro riferisce a Delia delle urla fuori contro Soleil: “Gatta morta” La reazione della Duran… - StraNotizie : Manila Nazzaro riferisce a Delia delle urla fuori contro Soleil: “Gatta morta” La reazione della Duran… - infoitcultura : Delia Duran a Manila Nazzaro al GF Vip: 'Voglio andare via' - Francy11412804 : RT @Mar81697715Mar: MANILA NAZZARO VINCITRICE CATEGORIA BALLO DI #AMICI21 #gfvip @Manilanazzaro - Francy11412804 : RT @ricciotibetano0: AIUTATECI A PORTARE IN FINALE MANILA NAZZARO, PER VOI IN REGALO UN’ESIBIZIONE INEDITA A SANREMO???????? #GFvip #jessvip #… -