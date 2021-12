In Giappone hanno inventato uno schermo tv da leccare per sentire i sapori del cibo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Guardare un programma di cucina in televisione ti fa venire l'acquolina in bocca pur non riuscendo a percepire odori o sapori dei piatti che stanno cucinando. Ecco perché in Giappone hanno deciso di superare questo problema inventando uno schermo che puoi leccare per sentire il sapore del cibo che compare in sovrimpressione, in quello che rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di un'esperienza visiva multisensoriale. Il dispositivo, inventato da Homei Miyashita, professore della Meiji University di Tokyo, è stato chiamato Taste the TV (TTTV) e sfrutta un meccanismo con 10 bombolette di sapore da combinare per ricreare il gusto di un particolare alimento: una volta creato, il campione di sapore viene spruzzato su una pellicola igienica che ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Guardare un programma di cucina in televisione ti fa venire l'acquolina in bocca pur non riuscendo a percepire odori odei piatti che stanno cucinando. Ecco perché indeciso di superare questo problema inventando unoche puoiperil sapore delche compare in sovrimpressione, in quello che rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di un'esperienza visiva multisensoriale. Il dispositivo,da Homei Miyashita, professore della Meiji University di Tokyo, è stato chiamato Taste the TV (TTTV) e sfrutta un meccanismo con 10 bombolette di sapore da combinare per ricreare il gusto di un particolare alimento: una volta creato, il campione di sapore viene spruzzato su una pellicola igienica che ...

