Fortnite non funziona, in corso l’aggiornamento per la Stagione 6: quando tonrnerà online (Di martedì 16 marzo 2021) Fortnite, oggi martedì 16 marzo, non funziona. Il popolare battle royale di Epic Games, infatti, risulta offline. Ma niente paura, è così per tutti. Questa mattina è infatti in corso l’aggiornamento che anticipa l’introduzione della Stagione 6, che porterà con sé diverse novità. Ad esempio l’ingresso nel ‘roster’ di Neymar. L’attaccante del PSG, infatti, ha di fatto confermato con qualche messaggio criptico quello di cui si era già venuti a conoscenza: ossia la sua presenza all’interno del gioco. Che vedrà, oltre al brasiliano, le skin di Ryu di Street Fighter e di Batman, ma le sorprese di certo non finiscono qui e verranno svelato col passare dei giorni. Ma quando sarà possibile tornare a giocare a Fortnite oggi, martedì 16 marzo? Un orario preciso non c’è, ma di ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 marzo 2021), oggi martedì 16 marzo, non. Il popolare battle royale di Epic Games, infatti, risulta offline. Ma niente paura, è così per tutti. Questa mattina è infatti inche anticipa l’introduzione della6, che porterà con sé diverse novità. Ad esempio l’ingresso nel ‘roster’ di Neymar. L’attaccante del PSG, infatti, ha di fatto confermato con qualche messaggio criptico quello di cui si era già venuti a conoscenza: ossia la sua presenza all’interno del gioco. Che vedrà, oltre al brasiliano, le skin di Ryu di Street Fighter e di Batman, ma le sorprese di certo non finiscono qui e verranno svelato col passare dei giorni. Masarà possibile tornare a giocare aoggi, martedì 16 marzo? Un orario preciso non c’è, ma di ...

Advertising

chaseufficiale : Sto vedendo i leaks della nuova season di Fortnite e vi dico solo una cosa, mi sta venendo voglia di ritornare inat… - italiaserait : Fortnite non funziona, in corso l’aggiornamento per la Stagione 6: quando tonrnerà online - Shadowskull1467 : RT @FortBRNewsLeaks: ??#Leaks?? ???? Trailer Pass Battaglia (Non è collegato all’evento) ???? Battle Pass Trailer (Not related to the event)… - TanicaDiSushi : RT @FortBRNewsLeaks: ??#Leaks?? ???? Trailer Pass Battaglia (Non è collegato all’evento) ???? Battle Pass Trailer (Not related to the event)… - Joe27938819 : RT @FortBRNewsLeaks: ??#Leaks?? ???? Trailer Pass Battaglia (Non è collegato all’evento) ???? Battle Pass Trailer (Not related to the event)… -