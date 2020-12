La vitamina D contro raffreddori, influenza e polmonite (Di lunedì 30 novembre 2020) Alessandro Nunziati La vitamina D riduce il rischio di contrarre raffreddori, influenza e altre infezioni ben più gravi come la polmonite. Le proprietà benefiche della vitamina D sono innumerevoli, e tra le tante si aggiunge anche quella di contrastare le malattie respiratorie. Uno studio condotto dalla Queen Mary University di Londra e pubblicata sul British Medical Journal; Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 30 novembre 2020) Alessandro Nunziati LaD riduce il rischio di contrarree altre infezioni ben più gravi come la. Le proprietà benefiche dellaD sono innumerevoli, e tra le tante si aggiunge anche quella di contrastare le malattie respiratorie. Uno studio condotto dalla Queen Mary University di Londra e pubblicata sul British Medical Journal; Impronta Unika.

g_zerbato : RT @SebaAndreotti: @valy_s @EffeBoccia Quando vedo che nel protocollo per la cura a casa del covid, il CTS sconsiglia tutti gli integratori… - valy_s : RT @SebaAndreotti: @valy_s @EffeBoccia Quando vedo che nel protocollo per la cura a casa del covid, il CTS sconsiglia tutti gli integratori… - SebaAndreotti : @valy_s @EffeBoccia Quando vedo che nel protocollo per la cura a casa del covid, il CTS sconsiglia tutti gli integr… - gemyp26 : @1francidmt Vitamina C in questo periodo fa bene ...molto bene contro l'influenza! Non scherziamo questo colore le… - EuSilvy : RT @LegaPokemon: Ecco il nuovo vaccino della Pfanner: contiene molta vitamina C che si sa, fa molto bene contro il virus. -

Ultime Notizie dalla rete : vitamina contro HTTP/1.1 Server Too Busy