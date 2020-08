Messina, mamma e figlio spariscono dopo un incidente autostradale (Di martedì 4 agosto 2020) Fatto increscioso quello successo a Messina: mamma e figlio, dopo un brutale incidente stradale, spariscono nel nulla. Il marito dà l’allarme alle autorità competenti. Di solito, durante gli incidenti stradali, l’allarme si dà dopo esser venuti a conoscenza di una bruttissima situazione. Condizione che molto spesso, purtroppo, si tramuta in morte. Non vorremo mai sentirle, ma esistono anche queste vicende che, sempre di più, ogni giorno “affollano” le strade di tutta l’Italia. La prudenza al volante, purtroppo, rimane un grande tabù. La vicenda d’oggi, però, è del tutto opposta a quanto narrato fino ad ora e porta con sé un fatto davvero increscioso e singolare. A ... Leggi su bloglive

fanpage : Mamma Viviana e figlio Gioele di 4 anni scompaiono nel nulla dopo un incidente: ricerche in corso - infoitinterno : Mamma e figlio scomparsi sulla Messina-Palermo, l'appello dei familiari sui social - infoitinterno : Messina, mamma e figlio di 4 anni scomparsi dopo un incidente in autostrada: ricerche in corso - infoitinterno : Messina, mamma e figlio di 4 anni scompaiono nel nulla dopo un incidente: ricerche in corso - imarkez : RT @blogsicilia: Mamma e figlio scomparsi dopo un incidente, si teme per la loro sorte - -