Heather Parisi si scaglia contro il programma Verissimo: “Dovevate dirlo…” [VIDEO] (Di lunedì 4 maggio 2020) Heather Parisi su Instagram attacca Verissimo Heather Parisi, ballerina americana famosa Italia per programmi che gli hanno dato il successo negli anni 80 e 90, ha passato questo periodo di quarantena nella sua casa ad Hong Kong. Forse vi ricorderete un servizio di Live Non è la D’Urso dove l’ex ballerina faceva vedere la vita ai tempi del Coronavirus nei paesi vicino alla Cina. Erano gli ultimi giorni di gennaio e si pensava che questa emergenza sanitaria avesse colpito solo l’oriente. Nulla in quel momento faceva presagire all’immane tragedia che ci sarebbe stata da lì a poche settimane anche in Italia. In questi giorni è stata contattata dagli autori del programma di Canale 5 Verissimo e da Silvia Toffanin per chiederle di realizzare un mini reportage sulla situazione in cui versa in questo momento Hong Kong. La richiesta della redazione ... Leggi su kontrokultura Heather Parisi non ci sta - polemica con Verissimo

