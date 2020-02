Tecla Insolia | chi è | età | peso | altezza | carriera e vita privata

Tecla Insolia - giovani Sanremo 2020 : “Avrei preferito fare un’altra…” : Sanremo, Tecla in gara tra le Nuove Proposte: “Avrei preferito frequentare un’altra scuola” Debutterà stasera su Rai1 Tecla al Festival di Sanremo. L’arrivo sul palco del Teatro Ariston per Tecla Insolia (in arte Tecla, semplicemente) è più che altro un ritorno, in quanto artisticamente è ‘nata’ proprio lì tra febbraio e marzo dell’anno scorso, partecipando e vincendo la seconda edizione di Sanremo ...

Tecla Insolia è la concorrente più giovane di questo settantesimo Festival di Sanremo. Originaria di Varese, ma cresciuta a Piombino, la sedicenne ha dimostrato interesse verso le arti sin da bambina, sia verso il canto sia verso la recitazione. Tecla Insolia nel 2016 si classifica terza nel programma di Canale 5 Pequeños Gigantes, mentre parallelamente appare sui piccoli schermi nel ruolo di attrice nelle fiction Rai L'Allieva 2

