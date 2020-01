Alessandro Legora, brunch e sfilata a Marigliano: ecco la collezione autunno-inverno 2020-21 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) di Maridì Vicedomini Un appuntamento irrinunciabile nel panorama degli happening della moda partenopea, il brunch ed il fashion show di Alessandro Legora, giovane ed affermato stilista con il quale viene di rito presentata all’inizio di gennaio agli addetti ai lavori e ad un selezionatissimo parterre di invitati, esponenti del jet set campano, la collezione autunno- inverno per l’anno successivo. Location prescelta l’imponente stabilimento Legora a Mariglianella in provincia di Napoli. L’evento si è svolto domenica 12 gennaio ed ha visto la partecipazione di centinaia di ospiti accanto a volti noti dello spettacolo come Pamela Prati, Miriam Candurro, Marina Tagliaferri, Giovanna Rei Monica Sarnelli, Cristina Donadio, Floriana De Martino e Luisa Esposito, Manila Nazzaro, Federica Ambrosini. In passerella la donna Legora, icona della collezione Full Winter 2020 /21, una sorta di ... Leggi la notizia su ildenaro

Alessandro Legora Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Alessandro Legora