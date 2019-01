Un uomo travolge folla con l’auto | quattro feriti

Pozzuoli - travolge e uccide uomo durante gara clandestina tra auto : arrestato - Schianto frontale a oltre 100 Km/h : I carabinieri di Pozzuoli , Napoli, hanno arrestato per omicidio stradale un 21enne che gareggiando in auto con un coetaneo nella notte tra venerdì e sabato provocò un incidente costato la vita a un ...

Pirata della strada travolge una ragazza a Milano e fugge - un uomo lo blocca : "Mai andare via" : "Non sono certo un eroe, ma non dobbiamo mai lasciar perdere se vediamo un'ingiustizia, interveniamo, certo, per quanto possibile, senza mettere a repentaglio la vita nostra o di altri". Lo ha detto all'ANSA Gabriele, l'automobilista di 39 anni che ieri sera, a Milano, ha inseguito e costretto a fermarsi un Pirata della strada.Gabriele stava rincasando con il suo furgone, quando davanti a lui ha visto l'investimento. "Ho visto la ragazza volare ...