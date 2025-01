Lanazione.it - Al via "Serie Continua": la rassegna libraria dedicata all’architettura curata da FAF

Firenze, 22 gennaio 2025 – Torna “”, laa cura della Fondazione Architetti Firenze (FAF). Il primo appuntamento è in programma domani alle 18 nella Palazzina Reale in Piazza Stazione, con ingresso libero. La manifestazione, coordinata dalle architette e consigliere FAF Silvia Ricceri e Silvia Moretti, prende il via con la presentazione della guida della Fondazione Giovanni Michelucci, “L’architettura in Toscana dal 1945 ad oggi”,da Andrea Aleardi e Nadia Musumeci (Angelo Pontecorboli Editore). L’evento si aprirà con i saluti istituzionali dell’architetto Silvia Moretti, consigliere della Fondazione Architetti Firenze. A seguire, interverranno i curatori Andrea Aleardi, direttore della Fondazione Giovanni Michelucci, e Nadia Musumeci, responsabile archivi della stessa Fondazione, insieme ad Antonello Alici, presidente di Docomomo Italia e docente presso l’Università Politecnica delle Marche.