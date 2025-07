Coltellate al padre adottivo Ammanuel resta in silenzio | Un disagio alla base del gesto

Un gesto drammatico che scuote la comunità: Ammanuel Rezzonico, 25 anni, ha scelto di rimanere in silenzio durante l’interrogatorio per l’omicidio del padre adottivo. La scena si è consumata nella quiete di una serata che nessuno avrebbe immaginato potesse finire così. La domanda che rimane aperta è cosa abbia portato a un gesto così estremo, lasciando tutti con il fiato sospeso e molti interrogativi irrisolti.

Si è svolto ieri pomeriggio in carcere a Varese l’interrogatorio di convalida del fermo ma davanti al Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere. È rimasto in silenzio Ammanuel Francesco Rezzonico, 25 anni, fermato per l’ omicidio del padre adottivo Boris Rezzonico, 57 anni, residente a Lugano, stimato consulente finanziario per un importante gruppo assicurativo svizzero. La tragedia all’ora di cena di domenica nell’abitazione in via Vittorio Veneto a Luino dove vive la mamma, la ex moglie, avvocato, che il cinquantasettenne con due dei tre figli era andato a trovare. Ieri alle 16 il venticinquenne, di origine etiope (adottato dalla coppia con altri due gemelli originari del Togo), assistito dall’avvocato Eugenio Losco è comparso davanti al Gip del tribunale di Varese Marcello Buffa per la convalida del fermo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it