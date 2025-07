Musica e calcio il successo dell’evento per i giovani

Un connubio perfetto tra ritmo e passione ha animato l'area verde della chiesa di San Gabriele, dove la prima edizione del Lugo Music Contest ha conquistato il cuore dei giovani. Un evento che ha unito il calcio e la musica, creando un'atmosfera di entusiasmo e creatività senza precedenti. Con talenti emergenti pronti a brillare, questa iniziativa promette di diventare un punto di riferimento per le future generazioni.

Grande successo per la prima edizione dell’iniziativa dedicata ai più giovani che, nell’area verde della chiesa di San Gabriele, ha unito nei giorni scorsi calcio e musica. Il ’ Lugo Music Contest ’, la sfida musicale tra giovani band emergenti del territorio, ha visto trionfare il 1° luglio scorso al terzo posto la giovanissima band lughese The Grocers, al secondo posto la band della Bassa Romagna Tuned e al primo posto la band faentina Moleste Frequenze. Il giorno successivo il testimone è passato alla ’ Lugo Cup ’, torneo di calcio a 7 per juniores under 19, con la disputa della finale per il terzo posto tra le squadre Banca Mediolanum Faenza e Woman Beauty Center, nonché della finalissima per il primo posto tra le squadre Birrareal e La Famiglia Baba, nelle quali giocano le migliori promesse calcistiche del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it