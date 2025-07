Il consiglio su via Filzi Ghinelli | Il comando è una scelta strategica

Nel cuore di Arezzo, via Filzi Ghinelli rappresenta una scelta strategica per il comando 232, simbolo di un progetto che avrebbe potuto rivitalizzare il quartiere di Saione. Tuttavia, le continue criticità , tra cantiere bloccato e ordinanze ignorate, hanno trasformato questa visione in una ferita aperta. Ora, con la causa intentata dalla banca, il futuro di questa importante opera pubblica si fa incerto, lasciando la comunità ad attendere risposte chiare e decisioni decisive.

di Gaia Papi AREZZO Cantiere bloccato, ordinanze inascoltate, un contenzioso aperto davanti al tribunale: il progetto della nuova sede della Polizia municipale di Arezzo in via Fabio Filzi si è trasformato in una ferita urbana che da anni segna il quartiere di Saione. Il 17 giugno 2025 la banca proprietaria dell’immobile ha citato il Comune davanti al Tribunale per la risoluzione del contratto. L’atto è l’ultimo capitolo di una vicenda che ha preso il via nel 2017, come ha ricostruito l’assessore Marco Sacchetti nel corso di un consiglio comunale aperto. "Tutto è cominciato da una relazione del comandante della polizia municipale che evidenziava i limiti igienico-sanitari e strutturali della sede in via Setteponti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il consiglio su via Filzi. Ghinelli: "Il comando è una scelta strategica"

La questione della sede della Polizia Municipale di via Filzi è diventata un tema centrale nel dibattito cittadino.

