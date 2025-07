Latitanza d’oro a Dubai Preso l’albanese in fuga

Dalla fuga dorata a Dubai alla cattura in Italia, la saga del quarantaquattrenne albanese coinvolto nell'indagine Tornado si conclude con un ritorno forzato a casa. Per oltre un anno, l’ombra di questo presunto narcos aveva attraversato le frontiere, vivendo una vita di lusso lontano dalla giustizia. Ora, dietro le sbarre, si apre un nuovo capitolo nel suo cammino legale, segnando un'importante vittoria per le forze dell'ordine italiane.

Da oltre un anno latitante, se la spassava a Dubai. La pacchia però non è durata all’infinito: è stato prima arrestato e poi estradato. Nelle scorse ore è atterrato a Roma e ora è in carcere. In Italia. Si parla di un quarantaquattrenne originario dell’Albania, un presunto narcos accusato di associazione finalizzata al traffico internazionale di droga coinvolto nell’ indagine Tornado. Un’inchiesta condotta dalla Procura distrettuale di Brescia e dalla Guardia di Finanza sfociata nel settembre 2024 nell’esecuzione di 61 ordinanze di custodia cautelare eseguite tra Italia, Albania e Svizzera proprio per traffico di stupefacenti, (ne erano stati sequestrati 360 chili) che venivano importati in Europa dal Sud America e introdotti in Italia via Spagna e via Olanda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it