Pier Silvio non scende in campo | Bene Meloni Forza Italia si rinnovi

Pier Silvio Berlusconi, con la sua scelta di non scendere in campo, mette in luce le dinamiche interne di Forza Italia e il futuro del centrodestra. Mentre Meloni si prepara a rinnovare il partito, l’erede di casa Berlusconi si concentra sulla sua vita professionale, lasciando intendere che il suo impegno politico è ancora lontano. Tuttavia, le sue parole a Cologno Monzese alimentano i sospetti e aprono nuovi scenari politici, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Ad affossare una volta per tutte lo ius scholae provvede, a sorpresa, Pier Silvio Berlusconi. E giĂ che ci si trova, tira qualche affondo anche all’autore della proposta, Antonio Tajani. L’erede non arriva ad annunciare la discesa in campo, ma ci va piĂą vicino di quanto non fosse mai successo. L’occasione è il tradizionale incontro con i cronisti a Cologno Monzese: l’amministratore delegato di Mediaset illustra i palinsesti delle reti tv, ma si sofferma anche su quelli del partito di famiglia. Sulla cittadinanza si scatena: "Sono piĂą contro che a favore. Il principio va bene, ma non è il momento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pier Silvio (non) scende in campo: "Bene Meloni, Forza Italia si rinnovi"

