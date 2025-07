Detenuto dal 2022 in Costa d’Avorio Liberato l’italiano Maurizio Cocco

Dopo oltre due anni di detenzione in Costa d’Avorio, Maurizio Cocco, l’ingegnere di Fiuggi, torna libero. Arrestato nel giugno 2022 e condannato nel maggio 2024 per frode fiscale e associazione a delinquere, la sua vicenda ha suscitato scalpore e attenzione internazionale. Ora, la sua libertà segna una svolta importante, lasciando aperti nuovi interrogativi sul caso e sulle prospettive future. Il ritorno alla realtà aspetta solo di essere scritto.

È stato rilasciato ieri Maurizio Cocco, l’ingegnere originario di Fiuggi arrestato in Costa d’Avorio nel giugno 2022 e condannato, nel maggio 2024, a ventiquattro mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere e al pagamento di un’ammenda di circa 60mila euro. L’uomo era stato trattenuto in carcere nell’ambito di una ulteriore indagine, su istanza del Giudice istruttore che aveva rinnovato il regime di detenzione preventiva. Il caso Cocco è stato seguito dall’ ambasciata d’Italia nel Paese: il giudice ivoriano aveva infatti disposto una riduzione della cifra fissata per la libertà su cauzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Detenuto dal 2022 in Costa d’Avorio. Liberato l’italiano Maurizio Cocco

