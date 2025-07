Un’opera di Pagnanini premiata alla Collettiva dei giovani artisti

Un giovane talento civitanovese conquista il cuore di Venezia e della sua città con un’opera straordinaria. Emanuele Pagnanini, 29 anni, ha vinto il secondo premio alla 107ª edizione della "Collettiva dei giovani artisti", con il suo capolavoro "Cerco di nuotare". Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha consegnato personalmente un attestato di riconoscimento, testimonianza dell’orgoglio civitanovese. "È il nostro modo di dire grazie a Emanuele – ha detto il sindaco – per aver portato alto il nome della nostra comunità."

Un giovane talento civitanovese, un’opera, " Cerco di nuotare ", che ha conquistato il secondo premio alla 107ª edizione della mostra " Collettiva dei giovani artisti " di Venezia, e un riconoscimento ufficiale da parte della sua città. Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha consegnato un attestato all’artista Emanuele Pagnanini, 29 anni, per il risultato raggiunto. "È il nostro modo di dire grazie a Emanuele – ha detto il sindaco – per aver portato la sensibilità e l’intelligenza creativa di Civitanova in uno dei luoghi simbolo dell’ arte italiana e per aver dato voce, con sensibilità e potenza evocativa, a una delle urgenze più profonde del nostro tempo: il fragile rapporto tra l’uomo e la natura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it