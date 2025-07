A Federica Minozzi la laurea honoris causa | E dire che volevo fare la criminologa

Federica Minozzi, definita “una farfalla leggiadra con un’anima di titanio” da Forbes Italia, incarna oggi l’eccellenza e la determinazione nel mondo dell’imprenditoria. Ceo di Iris Ceramica Group, ha ricevuto la Laurea honoris causa in Ingegneria Gestionale dall’Università di Modena e Reggio, confermando il suo talento e la sua passione. La sua storia ispira chi sogna di trasformare la creatività in innovazione. Ecco perché, più che mai, si può dire che...

"Una farfalla leggiadra con un’anima di titanio", l’aveva definita Forbes Italia nel 2022. Oggi Federica Minozzi, Ceo di Iris Ceramica group, ha confermato quel ritratto fatto di bellezza, sensibilità e forza ricevendo la Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale dall’Università di Modena e Reggio. In realtà quell’espressione appartiene a Federica, che l’aveva attribuita alla ceramica, ‘materia viva’ secondo l’imprenditrice, a cui si debbono molte innovazioni portate in azienda. La cerimonia si è tenuta nell’Aula Magna, davanti ai figli di una commossa Federica, famiglia, autorità accademiche, rappresentanti istituzionali e mondo produttivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it