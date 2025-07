Liscate ok al Pgt | Nuove case solo a ridosso della Rivoltana

Liscate approva il nuovo Piano di Governo del Territorio, con un sì che segna la conclusione di un lungo percorso. Dopo aver recepito le richieste della Città Metropolitana, il documento sarà in vigore da fine agosto, puntando a contenere il consumo di suolo e tutelare il verde agricolo. La novità principale riguarda le nuove costruzioni: solo in un’area strategica vicino alla Rivoltana, preservando così l’equilibrio tra sviluppo e natura.

Recepite le modifiche richieste dalla Città Metropolitana, in aula il voto sulle osservazioni, ed è approvazione d'estate per il nuovo pgt di Liscate: "Sarà in vigore, speriamo, dalla fine di agosto". Ultima votazione dopo un lungo iter. I temi del nuovo strumento urbanistico quelli già tracciati a inizio lavori: contenimento del consumo di suolo e tutela del verde agricolo; una sola area teatro di nuove costruzioni, a ridosso della Rivoltana, ospiterà un lotto residenziale per 150 famiglie; un nuovo sito d'espansione produttiva, sempre in zona Rivoltana. E l'avvio di un percorso che punta, nel prossimo futuro, ad ottenere il declassamento del tratto di provinciale che divide l'abitato in due: "Una linea di indirizzo - così il sindaco Lorenzo Fucci - ma importante.