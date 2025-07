Musetti lascia il centro. E apre in Borgo Giannotti “Una sfida in continuità“.

Musetti, simbolo indiscusso dello shopping cittadino, apre un nuovo capitolo spostandosi da centro a Borgo Giannotti con “Boutique Musetti”. Un ritorno alle radici e un passo verso il futuro che scuote le consuetudini locali. Si tratta di una svolta inattesa, ma carica di significato: Mario Musetti conferma che questa scelta rappresenta una sfida di continuità e innovazione. E sì, è proprio così: il cambiamento è alle porte, pronto a riscrivere la storia del marchio.

Si chiamerà “Boutique Musetti“, proprio come il nome del primo negozio di abbigliamento che aprì il papà, Umberto. Per Mario e Maria Rosa Musetti oggi una nuova sfida che parla di futuro e di passato, in sintesi perfetta con il presente. Ma, non nascondiamolo, è una notizia choc. Musetti abbigliamento, un’istituzione in città, lascia il centro e sceglie Borgo Giannotti. E’ proprio così? “Assolutamente sì, è tutto vero – conferma Mario Musetti –. Dal 3 settembre ci ritroviamo tutti al Giannotti, civico 354. Alla Boutique Musetti “. Nessun cambio di formula, se non una spinta ancor più accentuata alla sartorialità con l’etichetta “1952 sartoria Musetti per la boutique”. 🔗 Leggi su Lanazione.it