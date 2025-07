La bandiera dell’Europa compie 40 anni e racconta ancora un sogno in dodici stelle

La bandiera dell’Europa compie 40 anni, ma il suo significato va ben oltre il tempo trascorso: racconta ancora un sogno di unità, libertà e solidarietà. La sua origine affascinante risale al 1955, quando il Consiglio d’Europa la adottò come simbolo di valori condivisi. Spesso confusa con l’Unione Europea, questa bandiera rappresenta un ideale di pace che continua a ispirare milioni di cittadini in tutta Europa.

La sua origine, infatti, è ben più articolata e curiosa di quanto molti credano. Fu adottata per la prima volta nel 1955 dal Consiglio d'Europa, che non va confuso con l'Unione Europea, anche se spesso i due vengono sovrapposti nell'immaginario collettivo. Il Consiglio d'Europa – che si occupa principalmente di promozione dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto – decise di dotarsi di un simbolo capace di rappresentare l'unità del continente, ben prima che l'integrazione economica e politica prendesse realmente piede. La scelta non fu né facile né rapida. Dietro le quinte si mossero araldi, artisti, funzionari e diplomatici.