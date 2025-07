Pd il pizzino di Giani a Schlein | come ti faccio perdere

Nel cuore della Toscana, tra ricordi e riflessioni sulla politica attuale, si intrecciano parole che scuotono e interrogano. Eugenio Gianni lancia il suo pizzino a Elly Schlein, ricordando il memento mori di un tempo e lasciando aperta la domanda: quali sono i veri obiettivi e le sfide del PD? La scena è pronta: sarà questa una chiamata alla consapevolezza o solo un altro capitolo di un dibattito senza fine?

Il memento mori di Eugenio Gianni a Elly Schlein. Anzi, visto che siamo in Toscana, forse è il caso di citare il "ricordati che devi morire" che tanto inquietava Roberto Benigni e soprattutto Massimo Troisi in Non ci resta che piangere. Chissà, forse la segretaria del Pd le parole del suo governatore se le segnerà per davvero. Il presidente di Regione non è ancora stato ricandidato ufficialmente dal Partito democratico e in una intervista a La Stampa Giani si permette di ricordare ai compagni del Nazareno cosa stiano rischiando. "Qui non c'è più il voto rosso delle vecchie sezioni del Pci, la vittoria non è scontata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pd, il pizzino di Giani a Schlein: come ti faccio perdere

