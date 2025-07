Omicidio dell’ex vigile Laura Ziliani ergastolo definitivo per le due figlie e il loro amante

Un tragico caso che scuote la memoria collettiva: la Cassazione conferma l’ergastolo alle due figlie e al loro amante per l’omicidio di Laura Ziliani, ex vigile, uccisa per avidità. Un dramma di inganni e tradimenti che mette in luce le oscure pieghe dell’animo umano e il prezzo della cupidigia. Questa sentenza chiude un capitolo di dolore e mistero, lasciando aperti interrogativi sulla fragilità dei legami familiari e morali.

La Cassazione conferma la sentenza: Paola e Silvia Zani hanno ucciso per appropriarsi del denaro della madre. Loro complice l’uomo che aveva una relazione con entrambe. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Omicidio dell’ex vigile Laura Ziliani, ergastolo definitivo per le due figlie e il loro amante

Omicidio dell’ex vigile di Bologna: “Da Gualandi freddezza e mancanza di empatia” - Il 19 maggio 2025 a Bologna, si è assistito a un omicidio brutale dell'ex vigile Gualandi, evidenziando freddezza e mancanza di empatia da parte dell'aggressore.

