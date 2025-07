L’Iride prende il largo Inclusione a gonfie vele

L'Iride prende il largo, dimostrando come l'inclusione possa navigare a gonfie vele. Oggi, i ragazzi disabili della cooperativa di Monza hanno vissuto un’emozionante giornata in barca sul Lago di Como. Grazie a un incontro fortuito al mercatino di Natale, questa meravigliosa collaborazione con "Le officine del vento" ha già regalato momenti indimenticabili, dimostrando che lo spirito di squadra e solidarietà possono aprire nuove rotte di speranza e libertà.

Giornata in barca a vela sul Lago di Como, oggi, per i ragazzi disabili della cooperativa L’Iride di Monza. Grazie a un incontro casuale al mercatino di Natale dell’Iride, come racconta la presidente dell’associazione velistica “ Le officine del vento ” Paola Bruni, è nata la collaborazione già dallo scorso anno. Tra giugno e luglio il gruppo di velisti con skipper certificati Uisp organizza qualche uscita in barca a vela all’insegna dell’ inclusione. Vengono utilizzati due piccoli cabinati che accolgono ciascuno tre ragazzi disabili, più due educatori e lo skipper, imbarcazioni stabili che quindi non rischiano di “scuffiare”, cioè di ribaltarsi, come dicono i lupi di mare, anche se il giubbotto di salvataggio è sempre d’obbligo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it