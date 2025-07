Unicredit Berlino alza il muro | Non cederemo la quota in Commerz

Unicredit si fa largo nel panorama europeo con decisione, ma Berlino alza il muro. La scalata verso il 29,9% di Commerzbank ha acceso un acceso scontro tra Italia e Germania, con il governo tedesco che respinge con fermezza le mosse della banca italiana. La partita si infiamma: chi avrĂ il sopravvento in questa sfida finanziaria cruciale?

Andrea Orcel accende la miccia, Berlino risponde con un muro. La scalata di Unicredit in Commerzbank – dal 10 al 20%, con vista sul 29,9% – scatena la reazione furiosa del governo tedesco, che accusa la banca italiana di portare avanti una manovra non concordata e sgradita. Il ministero delle Finanze non usa giri di parole: "Respingiamo il metodo non amichevole. Commerzbank deve restare indipendente". Tradotto: nessuna intenzione di cedere il 12% ancora in mano pubblica. Anzi, la privatizzazione viene congelata. In Germania, dove ogni mossa sul sistema bancario è valutata anche in chiave politica, l’iniziativa di Unicredit è stata percepita come una scalata ostile e quindi da contrastare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unicredit, Berlino alza il muro: "Non cederemo la quota in Commerz"

