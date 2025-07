Il Versus festival trasloca I concerti si terranno allo Space

Il Versus Festival si sposta verso nuove vette: i concerti, dal 1° al 13 agosto, si terranno all’interno dello Space in collina, lasciando il parco degli Olivetani. Questa decisione, comunicata dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, garantisce la sicurezza di tutti senza rinunciare all’energia e alla magia delle serate musicali. Preparati a vivere un’esperienza unica, immerso tra musica e natura, in una location esclusiva che farà la differenza.

Arriva la conferma, il Versus festival trasloca passando dal parco degli Olivetani allo Space in collina. I concerti del cartellone del Versus festival si terranno all’interno del locale in collina tra il primo di agosto e il 13. L’abbandono dell’area del parco si è reso necessario dopo la comunicazione ufficiale pervenuta il 13 giugno dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, che sottolineava i rischi idraulici dell’area trovandosi vicino a un corso d’acqua. "Fin da subito abbiamo lavorato per non disperdere un progetto di natura privata ma che rappresenta un valore turistico ed economico per la città – premette lì’assessore al Turismo, Mattia Guidi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Versus festival trasloca . I concerti si terranno allo Space

