La fuga di notizie il Deep State e Renzi | perché Giorgia Meloni è furiosa per il caso Almasri

La recente fuga di notizie sul caso Almasri ha scatenato un’onda di scontento e sospetti in Italia, con Giorgia Meloni furiosa per la divulgazione delle carte del Tribunale dei Ministri. Tra accuse di ingerenze foreign e il sospetto di un’azione del Deep State, il rischio che questa vicenda possa minare la stabilità dell’esecutivo aumenta di ora in ora. La premier si prepara a rispondere con fermezza, consapevole che la situazione potrebbe diventare una vera mina vagante.

La rabbia per la fuga di notizie sul tribunale dei ministri. Il rischio che il caso Almasri si trasformi in una mina vagante per il governo. E l'accusa al Deep State (e a Matteo Renzi ) che ha deciso di mettere in difficoltà l'esecutivo. Giorgia Meloni è furiosa per le carte dell'accusa nei confronti dei ministri finite sui giornali. E per la frase su Signal da utilizzare per le comunicazioni. La risposta della premier sta tutta nella minaccia all'avvocata Giulia Bongiorno, che difende l'esecutivo, di indagare sulla fuga di notizie che ha all'improvviso riportato d'attualità un caso che doveva spegnersi.

