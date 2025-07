STALKER | Legends of the Zone Trilogy la recensione | un lifting problematico

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy riporta i fan nel desolato e affascinante mondo di Chernobyl, questa volta con un tocco grafico rinnovato. La collezione, che racchiude i tre classici, offre un'esperienza nostalgica arricchita da miglioramenti visivi, ma non senza qualche problema. Abbiamo testato tutti e tre i capitoli su PlayStation 5, e il risultato è un mix di emozioni e sfide che meritano di essere esplorate.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy è l'ultima versione dell'amatissimo sparatutto survival sviluppato da GSC Game World. In questa nuova edizione, le migliorie apportate dal team sono prettamente di stampo grafico. La collector include la prima trilogia, composta da S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chornobyl, S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky e S.T.A.L.K.E.R. Call of Prypiat. Abbiamo provato tutti e tre i capitoli della saga su una PlayStation 5. Si vis pacem, para bellum. Effetti di luce tra gli alberi in S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone – GSC Game World Se vuoi la pace, preparati alla guerra e, se sei pronto alla guerra, devi essere pronto anche a morire.

