Lido apre il bar estivo e la piscina serale

Un'estate indimenticabile al Lido comunale di via Carso: venerdì 11 luglio si apre ufficialmente il nuovo bar estivo e la piscina serale, offrendo un'esperienza unica tra relax, divertimento e convivialità. Questa inaugurazione segna una rinascita per l'impianto natatorio, sempre più attrezzato e all'avanguardia. L'evento, promosso dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con Euro.PA Service S.r.l., si terrà alle ore 19

Un’estate tutta da vivere al Lido comunale di via Carso, dove venerdì 11 luglio si inaugura ufficialmente il nuovo bar estivo e prende il via l’apertura serale della piscina esterna recentemente riqualificata. Un appuntamento che segna una nuova stagione per l’impianto natatorio della città, sempre più attrezzato e moderno. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Euro.PA Service S.r.l., si terrà alle ore 19 e sarà accompagnato da un aperitivo inaugurale offerto da Servizitalia Cooperativa Sociale Onlus, gestore del nuovo bar. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente sarà un DJ set con musica dal vivo, per salutare l’arrivo dell’estate in grande stile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lido, apre il bar estivo e la piscina serale

Una spiaggia in città, tuffi e svago al lido estivo - Un'oasi urbana nel cuore di Parabiago, pronta a trasformare le calde giornate estive in momenti di pura gioia e relax.

INAUGURAZIONE NUOVO BAR ESTIVO E APERTURA SERALE DELLA PISCINA L'Amministrazione Comunale di Parabiago, in collaborazione con Euro.PA Service S.r.l., è lieta di invitare la cittadinanza alla serata inaugurale del nuovo bar estivo

