Vorreste frequentare un corso per imparare a realizzare cappellini a casa di Re Carlo? Ora si può

Se sogni di trasformare la tua passione in arte e imparare a realizzare cappellini eleganti e raffinati, questa è l'occasione che aspettavi! La dimora reale di Highgrove, con il suo prestigioso patrocinio, apre le porte a un corso esclusivo, dedicato a chi desidera perfezionare le proprie capacità artigianali. Solo i più fortunati avranno l'opportunità di entrare nel prestigioso programma, che culminerà con creazioni degne di Ascot. Non lasciartelo sfuggire!

La dimora reale di Highgrove patrocina borse di studio e masterclass che promuovono e tutelano l'artigianato d'alto livello. E il prossimo settembre apre le porte ai fortunati ammessi al programma che gli permetterà di imparare a creare cappelli degni di Ascot.

CI SIAMO! È IN ARRIVO IL NOSTRO ANNUALE CORSO BASE PER NUOVI VOLONTARI IN CLOWNTERAPIA! Come funziona? ? Dal 01 al 31 luglio sono aperte le iscrizioni! Scrivici a [email protected], lascia il tuo numero di telefono e ti chia Vai su Facebook

Corsi di cucina a Torino: i migliori 5 da provare.

Quando frequentare un corso di recitazione - Il primo motivo per cui frequentare un corso di recitazione riguarda i casi in cui si hanno obiettivi di natura professionale. Come scrive leonardo.it

Corso per imparare come assistere - Il Giorno - iscrizioni aperte per il corso Asa, Ausiliario socio assistenziale, realizzato dal Consorzio Desio Brianza in collaborazione con AxL Agenzia per il Lavoro. Scrive ilgiorno.it