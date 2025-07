Gli orsetti di Alice Tre condanne

Gli orsetti di Alice, un caso che ha catturato l’attenzione a Lucca, hanno visto ieri una sentenza al cardiopalma. Tre condanne e un’assoluzione: il tribunale ha deciso di non procedere per alcuni capi, mentre Michele Scioscia, difeso dall’avvocato Vettori, è stato assolto. Per tre residenti di Capannori, invece, si sono aperte le porte del tribunale con esiti diversi. La storia risale a...

Tre condanne ed una assoluzione. Ieri la sentenza, emessa dal dottor Massaro del tribunale di Lucca, con il non doversi procedere per alcuni capi. Assoluzione per Michele Scioscia (aveva fornito poste pay per i pagamenti), difeso dall’avvocato Ilenia Vettori di Altopascio. Condanna, invece, per tre persone residenti a Capannori: una donna originaria della Romania di 44 anni, una trentanovenne ed un quarantasettenne. La storia risale, addirittura, al 2018 ed è molto conosciuta a livello nazionale come " Gli orsetti di Alice ". Questo era il nome della ditta e dell’associazione culturale annessa che si era creata un notevole business attraverso la fedele riproduzione del proprio animale preferito, il cucciolo di cane, gatto, ma anche orsetto (da qui l’appellativo della vicenda), semplicemente da una foto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Gli orsetti di Alice". Tre condanne

In questa notizia si parla di: orsetti - alice - condanne - assoluzione

